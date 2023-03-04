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لليوم الـ 19.. الأسرى يواصلون العصيان الجماعي ضد إدارة السجون

لليوم الـ 19.. الأسرى يواصلون العصيان الجماعي ضد إدارة السجون

04 مارس 2023 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
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أسرى في ساحة إحدى سجون الاحتلال (أرشيف)

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 19 على التوالي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم.

الإجراءات التنكيلية بدأت بتوصية من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وأولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).

وكانت إدارة السجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى إثر ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

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وكانت لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلًا، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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