3 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ3 من مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمّة والمفصلية في الذاكرة الفلسطينية والعربية والدولية يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1938 معركة اليامون: هجوم بريطاني لمحاصرة الثوار في جنين، والثوار يقتلون (70) جندياً، واستشهاد (39) ثائراً بينهم القائد القسامي عطية عوض.
- 1917 نيقولا الثاني آخر قياصرة روسيا يتنازل عن العرش بعد تظاهرات شعبية ضخمة.
- 1924 انتهاء الخلافة الإسلامية رسميًّا بإزاحة الخليفة العلماني السلطان عبد الحميد الثاني على يد مصطفى كمال أتاتورك.
- 1938 اكتشاف النفط في السعودية.
- 1938 معركة اليامونبين الثوار الفلسطينيين والجيش البريطاني أدَّت إلى مقتل 70 من جنوده وجرح العشرات وإصابة 5 طائرات حربية وارتقى من الثوار 39 شهيدًا.
- 1956 صدور قانون الانتخاب المصري وفيه منحت المرأة حق الانتخاب أول مرة.
- 1990 انطلاقة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا).
- 1996 القسامي رائد الشرنوبي، ينفذ عملية استشهادية في حافلة صهيونية في القدس، ويقتل 19 صهيونيًّا، ويصيب العشرات.
- 2003 عملية عيون الحرامية: البطل ثائر حماد يقتل (11) جندياً صهيونياً ببندقية من طراز M1 من مخلفات الحرب العالمية.
- 2003 اجتياح صهيوني شرق غزة، أسفر عن استشهاد (8) مواطنين منهم امرأة حامل.
- 2005 افتتاح مصلى يهودي جديد جنوبي حائط البراق لليهود المحافظين ليكرّس السيطرة على المسجد الأقصى.
- 2015 وفاة الحاج حماد الحسنات من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أحد مؤسسي حركة حماس.
المصدر / فلسطين أون لاين