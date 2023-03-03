3 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ3 من مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمّة والمفصلية في الذاكرة الفلسطينية والعربية والدولية يضع " " أبرزه في نقاط:

1938 معركة اليامون: هجوم بريطاني لمحاصرة الثوار في جنين، والثوار يقتلون (70) جندياً، واستشهاد (39) ثائراً بينهم القائد القسامي عطية عوض.

معركة اليامون: هجوم بريطاني لمحاصرة الثوار في جنين، والثوار يقتلون (70) جندياً، واستشهاد (39) ثائراً بينهم القائد القسامي عطية عوض. 1917 نيقولا الثاني آخر قياصرة روسيا يتنازل عن العرش بعد تظاهرات شعبية ضخمة.

نيقولا الثاني آخر قياصرة روسيا يتنازل عن العرش بعد تظاهرات شعبية ضخمة. 1924 انتهاء الخلافة الإسلامية رسميًّا بإزاحة الخليفة العلماني السلطان عبد الحميد الثاني على يد مصطفى كمال أتاتورك.

انتهاء الخلافة الإسلامية رسميًّا بإزاحة الخليفة العلماني السلطان عبد الحميد الثاني على يد مصطفى كمال أتاتورك. 1938 اكتشاف النفط في السعودية.

اكتشاف النفط في السعودية. 1938 معركة اليامونبين الثوار الفلسطينيين والجيش البريطاني أدَّت إلى مقتل 70 من جنوده وجرح العشرات وإصابة 5 طائرات حربية وارتقى من الثوار 39 شهيدًا.

معركة اليامونبين الثوار الفلسطينيين والجيش البريطاني أدَّت إلى مقتل 70 من جنوده وجرح العشرات وإصابة 5 طائرات حربية وارتقى من الثوار 39 شهيدًا. 1956 صدور قانون الانتخاب المصري وفيه منحت المرأة حق الانتخاب أول مرة.

صدور قانون الانتخاب المصري وفيه منحت المرأة حق الانتخاب أول مرة. 1990 انطلاقة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا).

انطلاقة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا). 1996 القسامي رائد الشرنوبي، ينفذ عملية استشهادية في حافلة صهيونية في القدس، ويقتل 19 صهيونيًّا، ويصيب العشرات.

القسامي رائد الشرنوبي، ينفذ عملية استشهادية في حافلة صهيونية في القدس، ويقتل 19 صهيونيًّا، ويصيب العشرات. 2003 عملية عيون الحرامية: البطل ثائر حماد يقتل (11) جندياً صهيونياً ببندقية من طراز M1 من مخلفات الحرب العالمية.

عملية عيون الحرامية: البطل ثائر حماد يقتل (11) جندياً صهيونياً ببندقية من طراز M1 من مخلفات الحرب العالمية. 2003 اجتياح صهيوني شرق غزة، أسفر عن استشهاد (8) مواطنين منهم امرأة حامل.

اجتياح صهيوني شرق غزة، أسفر عن استشهاد (8) مواطنين منهم امرأة حامل. 2005 افتتاح مصلى يهودي جديد جنوبي حائط البراق لليهود المحافظين ليكرّس السيطرة على المسجد الأقصى.

افتتاح مصلى يهودي جديد جنوبي حائط البراق لليهود المحافظين ليكرّس السيطرة على المسجد الأقصى. 2015 وفاة الحاج حماد الحسنات من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أحد مؤسسي حركة حماس.

المصدر / فلسطين أون لاين