فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اعتماد تسعيرة المواد الغذائية في لبنان بالدولار

نتنياهو ولابيد يتبادلان الاتهامات ببث الفوضى

دراسة علمية تنصح البالغين فوق الأربعين بممارسة الرياضة

لماذا حضر عبد الناصر بركات إلى غزة ؟

الناشطة العواودة: مهرجان كتلة الخليل الانتخابي يؤكد تاريخها الحافل بالإنجازات

ماذا يحتاج الأهلي للصعود لدوري الدرجة الممتازة ؟

حماس تزفّ الشهيد حمدان وتؤكد أنّ ثورة شعبنا مستمرة ضد الاحتلال

نعيم: سلوك أمريكا يعزز شريعة الغاب والفوضى

رسالة مهمة من عائلة بنات بشأن انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل

القسام تنعى الشهيد "حمدان" في مخيم عقبة جبر

اعتماد تسعيرة المواد الغذائية في لبنان بالدولار

02 مارس 2023 . الساعة 00:01 بتوقيت القدس
...

بدأ في لبنان، تطبيق قرار التسعير بالدولار الأمريكي في المتاجر الغذائية الكبرى، بهدف الحد من التلاعب في الأسواق واختلاف تسعير البضائع مقابل الدولار.

يأتي ذلك، بعد يوم واحد من إعلان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، في مؤتمر صحفي، اعتماد التسعير بالدولار في المحال التجارية.

وقال سلام في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن "العملة اللبنانية استهلكت واستغلت من الدولار، بسبب السياسات المالية القديمة، إذ وصل الدولار الواحد إلى 90 ألف ليرة لبنانية".

وجاء القرار، وفق الوزير، بهدف الحد من التلاعب في الأسواق واختلاف تسعير البضائع مقابل الدولار.

وقال إن لبنان يعتمد بالأساس على الاستيراد، "ليس فقط في المواد الغذائية.. تصل نسبة الاستيراد من الخارج إلى 90 بالمئة، وهو ما يجعل كل التعاملات بالدولار".

وتعد الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان، وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#لبنان #الدولار #بيروت #تسعيرة #ليرة لبنانية #الازمة الاقتصادية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة