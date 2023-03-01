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بعد جائزة الأفضل.. الكشف عن أسوأ 12 لاعبا في 2022

01 مارس 2023 . الساعة 00:34 بتوقيت القدس
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هازارد

بعد ساعات من فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة "الأفضل" لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2022 كشف تقرير إسباني عن جائزة موازية لتلك التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA).

وحصد ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم بعدما تفوق على الفرنسي كيليان مبابي زميله في سان جيرمان الذي جاء ثانيا، فيما حل الفرنسي الآخر كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني في المركز الثالث.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جميع الجوائز القيّمة تقابلها أخرى في نسخة "الأسوأ"، وتمنح للأشخاص الأقل نجاحا في مجالات مختلفة.

واستعرضت "ماركا" قائمة مكونة من 12 لاعبا، ورشحت أسماءهم للجمهور من أجل التصويت على "الأسوأ" في ما بينهم.

وضمت القائمة البلجيكي إيدين هازارد (ريال مدريد)، الدانماركي يواكيم أندرسون (كريستال بالاس)، الإنجليزي هاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، السنغالي خاليدو كوليبالي (تشلسي)، الإنجليزي جو غوميز (ليفربول)، الإيطالي نيكولو زانيولو (روما – بشكتاش)، الفرنسي تيموي بوكايوكو (ميلان)، الإنجليزي كالفين فيليبس (مانشستر سيتي)، الغابوني بيير إمريك أوباميانغ (تشلسي)، البرازيلي لوكاس مورا (توتنهام)، الإنجليزي ديلي ألي (بشكتاش)، الدانماركي كاسبر دولبرغ (إشبيلية – هوفنهايم).

ولا تشكك "ماركا" في جودة هؤلاء اللاعبين على وجه العموم، لكن وقع الاختيار عليهم كونهم خيبوا الآمال ولم يقدموا شيئا خلال الأشهر الماضية.

وأخذت الصحيفة في عين الاعتبار أداء اللاعبين المذكورين مع أنديتهم مقارنة برواتبهم الضخمة التي يتقاضونها، بالإضافة إلى ظهورهم المخيب مع منتخبات بلادهم في نهائيات كأس العالم 2022 أو حتى غيابهم عن المونديال.

المصدر / وكالات
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