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كيف يساعد الكشف المبكر في علاج مرض السرطان؟

28 فبراير 2023 . الساعة 18:20 بتوقيت القدس
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كشف دراسات متخصصة أن سرطان الرئة يمكن علاجه وخاصة إذا ما تم اكتشافه مبكرًا، مشيرةً إلى أن هناك العديد من الأعراض تكشف الإصابة بسرطان الرئة وهي فقدان الوزن وتضخم أطراف الأصابع.

وتعتبر سرطانات الرئة بطيئة النمو ويمكن علاجها إذا تم اكتشافها مبكرًا، وقد تشمل الأعراض سعالًا يستمر لمدة 3 أسابيع أو أكثر، وضيق في التنفس.

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الطبيب آندي ويتامور قال لصحيفة "الصن" البريطانية، إن "الكشف المبكر يساعد على وضع حد لانتشار المرض، والعلاج الكيماوي مفيد فيه هذه الحالة".

وأشار إلى أنه إذا استمر السعال لمدة 3 أو 4 أسابيع، فلا تتجاهله وتحدث إلى طبيبك لإجراء صورة للصدر بالأشعة السينية.

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المصدر / وكالات
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#مرض السرطان #سرطان الرئة #فقدان الوزن #العلاج الكيماوي

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