"الشرطة المجتمعية" بخان يونس تُنهي خلافات مالية بقيمة 87 ألف دولار

أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة خان يونس 11 خلافًا ماليًا خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 87 ألف دولار و52 ألف شيقل عبر أقسامها المنتشرة في المحافظة.

وأوضح المقدّم ناجي أبو حماد رئيس قسم الشرطة المجتمعية بمركز شرق خان يونس أن المواطن (خ. ط) تقدّم بشكوى بحق المواطن (أ. ق) حول دين شرعي مستحق بقيمة 25 ألف شيقل.

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وذكر رئيس دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خان يونس المقدّم ابراهيم السنوار أن القضايا المالية المذكورة تنوّعت ما بين ديون شرعية، ومعاملات تجارية.

ولفت إلى أنهم جمعوا أطراف الخلافات واستمعوا لأقوالهم، وصولًا إلى اتفاق مرضي للجميع، وتحرير تنازلات حسب الإجراءات القانونية المتبعة، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين