حماس تدعو لاتخاذ مواقف حازمة ضد عدوان الاحتلال على شعبنا

رحّبت حركة حماس باعتزام اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماعٍ استثنائيّ، غداً الإثنين، لمناقشة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي حربه المفتوحة على أرضنا وشعبنا ومقدّساتنا، خصوصاً عدوانه الأخير على مدينتي نابلس وجنين وعموم الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

واعتبرت الحركة في بيان للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، أن "الاجتماع خطوة مهمّة تنسجم مع مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن حقوق شعبنا ونضاله المشروع".

ودعا القانوع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى اتخاذ مواقف حازمة ضدّ انتهاكات الاحتلال وعدوانه، تضع حدّاً لإجرامه المتصاعد ضدَّ الأرض والشعب الفلسطيني ومقدّساته، والمضي في خطط عاجلة تعزل هذا الكيان الغاشم وتفضحه أمام العالم، والتحرّك دولياً لتجريم قادته وتقديمهم للمحاكم الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين