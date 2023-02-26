دعوات لوقفة غضب في رام الله اليوم رفضًا لقمة العقبة

دعا الائتلاف الديمقراطي والتحالف الشعبي للتغيير والحراكات الشبابية والأهلية، للمشاركة في وقفة جماهيرية اليوم الأحد؛ رفضًا لقمة العقبة ومشاركة السلطة فيها.

وأوضح الائتلاف أنّ الوقفة ستكون اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً، في دوار المنارة وسط رام الله.

وشدّد على ضرورة المشاركة في الوقفة، للتأكيد على رفض التعاون الأمني مع الاحتلال، ووفاءً لتضحيات شعبنا ودماء شهدائه.

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وتستضيف الأردن، اليوم الأحد، اجتماعًا فلسطينيًّا إسرائيليًّا "سياسيًّا أمنيًّا"، يحضره ممثلون عن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة.

وتأتي هذه القمة عقب العدوان الإسرائيلي على نابلس، الأربعاء الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيًّا وجرح أكثر من 100 آخرين، من بينهم المجاهد في حركة حماس حسام بسام اسليم 24 عامًا أحد مقاتلي مجموعات عرين الأسود.

وتُعدُّ بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000 على الأقل، حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين