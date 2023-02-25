نقابة المحامين تقرّر تعليق العمل أمام جميع المحاكم بالضفة

قرّر مجلس نقابة المحامين اليوم السبت استمرار تعليق العمل أمام جميع المحاكم في محافظات الضفة الغربية من صباح غدٍ وحتى الخميس احتجاجًا على تعديل رسوم المحاكم ووقف العمل بالسندات العدلية.

وأوضح مجلس النقابة في بيان صحفي، على أنّ استمرار التعليق الشامل للعمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم بدءًا من صباح يوم الأحد وحتى عصر يوم الخميس.

ولفتت إلى أنّ هذه الخطوات تأتي "نظرًا لاستمرار الأسباب التي أدَّت لتصعيد حراك النقابة بخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم ووقف العمل بلائحة السندات العدلية".

وأهاب مجلس النقابة بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلق بالاستثناءات التي ذكرها البيان.

وأشار البيان، إلى أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم وسيتم الإعلان عن الفعاليات الميدانية على ضوء ما سيتبلور على الصعيد النقابي العام.

المصدر / فلسطين أون لاين