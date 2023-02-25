إدارة "النجاح" تفصل طالبًا على خلفية منشورات بمواقع التواصل

فصلت إدارة جامعة النجاح بمدينة نابلس في الضفة الغربية، طالبًا من طلابها، على خلفية منشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الكتلة الإسلامية في الجامعة، إنّ إدارة الجامعة فصلت الطالب والأسير المحرر صهيب حمد، في سياق منشورات خاصة له على "فيسبوك".

واستنكرت الكتلة في جامعة النجاح، قرار إدارة الجامعة بفصل الطالب "حمد"، مشددة على أنّ هذا القرار تغول صريح على حرية التعبير عن الرأي، وتكميم للأفواه لا يليق بمؤسسة تعليمية.

ووصفت الكتلة القرار بالظالم وغير المقبول، ويتنافى مع كل محاولة للنهوض بالجامعة ورفع سقف الحريات فيها، ويتناقض مع كل التعهدات من إدارة الجامعة ومجلس أمنائها.

وطالبت إدارة الجامعة بالتراجع عن هذا القرار، ووقف أيّ مسار للتضييق على الطلبة وحريتهم في العمل الطلابي والتعبير عن الرأي.

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وأكدت على تمسكها والتزامها بالدفاع عن حقوق طلبة الجامعة جميعهم بلا استثناء في حياة جامعية حرة ونشاط طلابي دون تضييق.

وسبق أن تعرّض الطالب حمد وهو ممثل الحراك الطلابي في جامعة النجاح، لاعتداء من أمن الجامعة في يونيو 2022، طال أيضًا الدكتور ناصر الدين الشاعر وعددًا كبيرًا من الطلاب.

وتعيش جامعة النجاح أجواءً بوليسية، وسيطرة وسطوة أجهزة أمن السلطة على قراراتها وإدارتها، حيث قررت مسبقًا فصل عددٍ من طلبة الكتلة الإسلامية، على خلفية المسير الذي نظّمته الكتلة في الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة حركة حماس.

ويتعرض الطلبة في جامعات الضفة الغربية للملاحقة المستمرة من قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة التي تعتقل عددًا منهم وتُهدّد آخرين بالاعتقال والتعذيب.

المصدر / فلسطين أون لاين