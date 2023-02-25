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"المقاومة الشعبية" تدين مشاركة السلطة في قمة العقبة

25 فبراير 2023 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أدانت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، مشاركة السلطة الفلسطينية ودولاً عربية في قمة العقبة الأمنية برعاية أمريكية ومشاركة الاحتلال الإسرائيلي، و"التي تستهدف انتفاضة شعبنا ومقاومته الباسلة".

وقالت في بيان صحفي، اليوم السبت: "سنُفشل هذه القمة كما أفشل شعبنا الكثير من الاتفاقيات التي لا قيمة لها حيث لم تقدم لشعبنا شيئاً سوى مزيداً من الذل والهوان".

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وعدّت مشاركة السلطة وبعض الدول العربية في هذه القمة "لا تنسجم مع عظم تضحيات شعبنا وشلال الدم السائل في الضفة وغزة، وكان الأولى بالدول العربية عقد قمة طارئة للبحث في كيفية تحرير فلسطين لا في تقدم مزيد من سبل النجاة لهذا العدو المجرم".

وأضافت: إن "جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا يؤكد من جديد أننا ماضون في انتزاع حقوقنا بكل قوة، وأننا ملتفون حول خيار المقاومة بشتى السبل لاستعادة أراضينا ومقدساتنا وتحرير أسرانا".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#السلطة #المقاومة الشعربية #قمة العقبة

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