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قناة عبرية تزعم عقد قمة طارئة في الأردن.. وهذه تفاصيلها

24 فبراير 2023 . الساعة 21:01 بتوقيت القدس
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زعمت قناة عبرية، مساء الجمعة، أنه ستُعقد يوم الأحد المقبل، قمة طارئة في مدينة العقبة الأردنية، تقودها الولايات المتحدة بمشاركة الأردن ومصر وممثلين عن السلطة الفلسطينية وربما "الإسرائيليين".

وبحسب قناة "ريشت كان" العبرية، فإن هذه القمة ستبحث محاولة وقف التصعيد وحالة التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية قبل وخلال شهر رمضان المبارك بشكل خاص.

ووفق ادعاء القناة، فإن "القمة هدفها محاولة تليين الموقف الفلسطيني وتقديم مخطط عملي لهم وإقناعهم بأن هناك فرصة للتغيير"، مشيرةً إلى أن "مثل هذه الخطوة بحاجة إلى خطوات إسرائيلية إيجابية وتقديم تنازلات للفلسطينيين وهو الأمر الذي ليس من الواضح فيما إذا كان سيحدث مع التركيبة الحالية في حكومة نتنياهو".

وتقول القناة، "إن مصر والأردن تتفهمان جيدًا أن التصعيد في شهر رمضان قد يؤثر عليهما ويزعزع استقرارهما، وهو ما يدفعهما إلى جانب الولايات المتحدة لعقد هذه القمة ومحاولة إنجاحها".

المصدر / فلسطين أون لاين
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