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خلال ورشة نظمها "مركز التجارة"

توصيات بدعم وتطوير المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة بغزة

23 فبراير 2023 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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توصيات بدعم وتطوير المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة بغزة
غزة/ رامي رمانة:

أوصى مشاركون بدعم وتطوير المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد منصات تسويقية لترويج منتجاتها محليًّا وخارجيًّا بما يخدم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز التجارة الفلسطيني" بال تريد" بغزة، لمناقشة دراسة بحثية بعنوان "إستراتيجيات وتوصيات تسويقية نحو استدامة طويلة الأجل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".

وشارك في الورشة العشرات من المهتمين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الزراعية والتعاونية وأصحاب العلاقة من الوزارات والمؤسسات. 

وبيّن مدير مكتب مركز "بال تريد" بغزة محمد سكيك أن هذه الفعالية تأتي بالتعاون مع مؤسسة "أوكسفام" ضمن مشروع العدالة للجميع وبتمويل من الحكومة الهولندية.

وبين سكيك لصحيفة "فلسطين" أن الحضور ناقش المشاكل التي يواجهها قطاع غزة في تسويق وتصدير المنتجات، لا سيما العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على المعابر، وسبل التغلب عليها، والبحث في دور الجهات ذات العلاقة في المساعدة.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس إدارة "بال تريد" فيصل الشوا أهمية مثل هذه الورشات في بناء الوعي ونشر المعرفة ووضع الحلول لقضايا اقتصادية هامة.

وبين الشوا لصحيفة "فلسطين" أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورًا محوريًّا في الاقتصاد الوطني، عادًّا أن تقدُّمها وتطورها ومواكبة التوجهات الإقليمية والدولية هو دور الجميع.

وأشار إلى أن "بال تريد" يسعى مع جميع الشركاء إلى دعم القطاع الاقتصادي الفلسطيني ولتصديره كنافذة هامة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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