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إضراب شامل يعم الأراضي الفلسطينية تنديدًا بمجزرة نابلس

23 فبراير 2023 . الساعة 08:42 بتوقيت القدس
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إضراب شامل يعم الأراضي الفلسطينية تنديدًا بمجزرة نابلس

عمّ الإضراب الشامل، اليوم الخميس، الأراضي الفلسطينية كافَّة، استنكارًا وتنديدًا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، أمس الأربعاء.

وارتقى 11 شهيدًا فلسطينيًّا وأصيب العشرات، أمس، خلال اقتحام نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس، تخلّله اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

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من جانبها، أعلنت الفصائل والقوى الوطنية على إثر الفاجعة عن إضراب شامل اليوم تعبيراً عن غضب الشعب الفلسطيني واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في نابلس، وحدادًا على أرواح شهداء نابلس.

وطالبت في بيان صحفي، بالتعبير عن الغضب والاستنكار لهذه الجريمة عبر التحرّكات الشعبية والجماهيرية وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كل مكان من الأرض فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهداء #إضراب شامل #مجزرة نابلس

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