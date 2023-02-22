مصر تعلن عن اكتشاف أثري عمره 70 مليون سنة

تمكن فريق بحثي من جامعتي الوادي الجديد والقاهرة، من اكتشاف سلحفاة نهرية جانبية العنق يعود عمرها إلى أكثر من 70 مليون سنة.

ونشر الاكتشاف بمجلة Diversity المصنفة دوليا بالتعاون بين كل من جامعة واسيدا اليابانية وباحث من جامعة إسبانية وجامعة القاهرة وجامعة الوادي الجديد.

وقال رئيس جامعة الوادي الجديد في مصر عبد العزيز طنطاوي، إنه تم تسجيل الاكتشاف للمرة الأولى في مصر وشمال أفريقيا باسم (khargachelys carioensis) تيمنا بمدينتي الخارجة والقاهرة.

وأوضح في بيان نشرته معرفات الجامعة، أن هذا النوع من السلاحف التي تعيش في الأنهار والمياه العذبة هي عبارة عن صدفة شبه كاملة، وأضاف أن هذه المجموعة متواجدة في التاريخ الجيولوجي على فترات متفرقة ولم تسجل من قبل في هذا العصر، ويعد هذا الاكتشاف استكمالا للسجلات الأحفورية للسلاحف القديمة في أفريقيا.

وقال الدكتور جبيلي عبد المقصود أبوالخير، مدير مركز الحفريات الفقارية بالجامعة، إن منطقة قرن جناح تعد من المواقع المكتشفة حديثا من قبل مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادي الجديد والتي تمثل أحد أهم المواقع التي تحتوي على أعداد كبيرة من السلاحف النهرية والبحرية وكذلك العديد من بقايا الديناصورات والتماسيح المتحفرة، والتي يرجع عمرها للعصر الكريتاسي العلوي (Campanian) والذي شهد التقدم الكبير للبحر التيثي (جد البحر المتوسط الحالي).

وأوضح أن ذلك جاء بعد عدة ترددات بسيطة للبحر على جنوب مصر والتي بدأت منذ أكثر من 120 مليون سنة ثم التراجع بعد ذلك لمسافات كبيرة ناحية الشمال متأثرا بعدة عوامل منها الحركات التكتونية والمناخ القديم، تاركا الفرصة الكبيرة للأنهار القديمة لتكوين الخزان الكبير بجنوب مصر.

وأضاف مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادي الجديد، أن منطقة قرن جناح بجنوب الخارجة تتميز باحتوائها على عدد كبير من أصداف السلاحف النهرية والتي تجمعت بالقرب من بعضها في تلك المنطقة نظرا لتوافر الظروف المعيشية ووفرة الغذاء بتلك البرك والمستنقعات القديمة.

المصدر / وكالات