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13 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الماضية

21 فبراير 2023 . الساعة 20:27 بتوقيت القدس
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تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 13 عملًا مقاومًا، أدَّت لوقوع إصابة في صفوف الاحتلال.

ووفقًا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد تم تسجيل عمليتي إطلاق نار، وعملية تصدٍ للمستوطنين، وتحطيم مركبتهم، واندلاع 9 نقاط مواجهة.

واندلعت مواجهات في كل من سلوان بالقدس، ومخيم جنين، ودير جرير برام الله، والمروج بقلقيلية وبرقة في نابلس، إلى جانب الدوحة وزعترة في بيت لحم، وبيت أمر بالخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في مخيم جنين، وبالقرب من مستوطنة شاكيد، بينما تصدّى الفلسطينيون للمستوطنين في عزون، وحطّموا مركبة لهم.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد تم تسجيل عملية إطلاق نار على مستوطنة "شاكيد" وعلى قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، إلى جانب إصابة مستوطن وتحطيم مركبته قرب بلدة عزون في قلقيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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