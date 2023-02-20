نادٍ أوروبي كبير يسعى لضم المغربي حكيم زياش

فجّرت مصادر صحفية مفاجأة كبيرة بالإشارة إلى أن بايرن ميونخ الألماني اقتحم سباق التعاقد رسميًّا مع المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، الذي يعيش فترة حرجة مع البلوز تجعله مرشحًا للرحيل بقوة الصيف المقبل.

وحسب منصة "Fichajes" الإسباني، فإن بايرن ميونخ الألماني انضم إلى قائمة المهتمين بالتعاقد مع حكيم زياش البالغ من العمر 29 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب زياش في الرحيل صوب باريس سان جيرمان، الذي كان على بُعد خطوة من الانضمام إلى صفوفه في الشتاء الماضي، لكن دخول الفريق الألماني على سباق الصفقة، قد يدفع النجم المغربي إلى إعادة التفكير بمستقبله الصيف المقبل.

وتعثّرت صفقة زياش إلى باريس سان جيرمان في آخر دقائق الميركاتو، حيث خضع للفحوص الطبية مع النادي الفرنس؛ لكن النادي اللندني أرسل 3 وثائق مغلوطة، قبل أن يرسل الوثيقة الصحيحة لانتقال اللاعب بعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوية رسميًّا في فرنسا.

ومنذ ذلك الوقت يعيش زياش حالة من الإحباط في صفوف تشيلسي، ممّا دفع العديد من الأندية إلى الإفصاح عن رغبتها في الحصول على خدماته الصيف المقبل، أبرزها روما الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي من جديد.

المصدر / وكالات