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حماس تنعى الشهيد الشوا وتؤكد أنَّ ثورة شعبنا مستمرة

حماس تنعى الشهيد الشوا وتؤكد أنَّ ثورة شعبنا مستمرة

20 فبراير 2023 . الساعة 21:04 بتوقيت القدس
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الشهيد منتصر الشوا

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد الفتى منتصر محمد ذيب الشوا (16 عامًا)، من مخيم بلاطة، الذي ارتقى متأثرًا بجروح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية بمدينة نابلس في الثامن من شهر شباط/فبراير الجاري.

وتقدّمت الحركة في بيان صحفي بالتعزية من ذوي الشهيد ومحبيه، مضيفة أنها تشدّ على أيدي مقاومينا الأبطال في جبل النار "نابلس"، الذين يتصدّون لاقتحامات قوات الاحتلال.

ودعت الشباب وجماهير الشعب الفلسطيني إلى مواصلة الرباط في المسجد الأقصى، والنضال والثورة في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل المدن والمناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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