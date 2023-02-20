الحكم هاني مسمح يرد على الاتهامات الموجّهة ضده

خاص/ فلسطين أون لاين

استهجن الحكم هاني مسمح ما تعرّض له من اتهامات بتغييب ضميره في أثناء مباراة الشجاعية وخدمات رفح، وأنه تعمّد ترجيح كفة فريق على حساب الأخر، بناء على تصريحات كارم العطار رئيس نادي خدمات رفح.

وقال مسمح إن ما تلفظ به العطار هو كلام مغلوط وعارٍ عن الصحة، متهماً العطار بقيامه بالسب والشتم بألفاظ خارجة عن الأخلاق ما استدعى الإيعاز لمراقب المباراة والشرطة بطرده من الملعب.

وأكد مسمح على عدم وجود أي مشكلة شخصية بينه وبين خدمات رفح كما ادَّعى العطار، منوّهاً إلى أنه أدار المباراة بالشكل الصحيح وعدم وجود أي ركلة جزاء لخدمات رفح.

وأشار مسمح إلى أن الحكام يعملون بأقل الإمكانات، بدون وجود سماعات أو تقنية فيديو والقرار يتم اتخاذه في جزء من الثانية، مؤكداً على أنه لم يتعرّض للإيقاف والعقوبة إلا مرة واحدة بعد مباراة شباب رفح وشباب جباليا بعد الخطأ التقديري الذي كان بغير قصد.

ونوَّه مسمح إلى أنه يعمل بضمير وعلى مستوى واحد من جميع الأندية، مشدّداً على أنه لا يمكن لأي حكم أن يبيع ضميره لتغيير مسار دوري أو مباراة.

وكان العطار اتهم الحكم مسمح بتعمّد تخسير فريقه أمام الشجاعية، والانتقام الشخصي منه بعدما طرده خارج الملعب بمساعدة الشرطة.

المصدر / فلسطين أون لاين