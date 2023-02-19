خدمات رفح يتهم أشخاصا في اتحاد كرة القدم بالتآمر عليه

غزة/ وائل الحلبي:

هاجم كارم العطار رئيس نادي خدمات رفح حكم مباراة فريقه أمام الشجاعية، متهما بعض الأشخاص في المنظومة الرياضية بمحاولات لتعطيل مسار خدمات رفح في التتويج باللقب.

وقال العطار إنه بدأ يشتم رائحة كريهة وغير مقبولة من هذه المنظومة، وهو أمر غير مقبول ولا نبحث عن بطولة من خلال تحكيم بل من خلال لاعبينا وما قمنا بصرفه من أموال ومن خلال منظومة خدمات رفح التي يشهد لها الجميع حسب حديث العطار.

واتهم رئيس نادي خدمات رفح بعض الأشخاص في اتحاد كرة القدم بمساعيهم لمنع ناديه من التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز، من خلال تعيين الحكم هاني مسمح لإدارة مباراة فريقه واتحاد الشجاعية.

وأضاف العطار أن اتحاد الكرة يعلم أن ناديه على خلاف مع الحكم، متهما إياه بلعب دور سيء في تعطيل مسيرة فريقه وأنه لا يحكم ضميره في إدارة المباريات، وتساءل العطار عن المسؤول عن تعيين مسمح حكما لقمة منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

واتهم العطار الحكم مسمح أنه تسبب بخسارة فريقه بعدم احتسابه لركلة جزاء صحيحة له، مشيرا إلى أن من قام بتعيين مسمح حكما للمباراة يريد العبث بالرياضة الفلسطينية ويعمل على تدميرها.

ودعا العطار رؤساء الأندية والكوادر الرياضية للوقوف في وجه من يحاول بالعبث بالرياضة الفلسطينية، مهاجما كافة الاتحادات واللجنة الأولمبية وأن التاريخ سيحاسب كل من يقف متفرجا أمام ما يحدث في الوسط الرياضي.

واختتم العطار حديثه بأنه تقدم باستقالته من رئاسة النادي، مشددًا على وجود أيدي خفية تساعد في ابعاد لقب الدوري عن نادي خدمات رفح.