"السلطة" تعتقل طالبين من الكتلة الإسلامية في الخليل

شنّت أجهزة السلطة بالضفة الغربية، اليوم الأحد، حملة اعتقالات في بلدة بيت أمر شمال الخليل فجرًا.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوة كبيرة من أجهزة السلطة في الخليل، اقتحمت بلدة بيت أمر، وداهمت منازل عدد من الشبان لاعتقالهم.

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وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنّ أجهزة السلطة دفعت بالعشرات من عناصرها الملثمين الذين اقتحموا المنازل، وروّعوا الأهالي وسط صرخات النساء والأطفال.

وعُرف من بين المعتقلين الشاب إسماعيل زعاقيق، والطالبان في جامعة البولتيكنك عبد الله أبو ماريا وبلال صبارنة.

وجاء اعتقال طلبة الكتلة الإسلامية على خلفية عملهم النقابي في الجامعة مع اقتراب الانتخابات المقررة في 14 آذار 2023.

وسبق أن دعت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، إلى أوسع مشاركة في انتخابات مجلس الطلبة القادم، مطالبة إدارة الجامعة بتوفير الأجواء المناسبة للانتخابات الطلابية، والوقوف على مسافة واحدة من كلّ الأطر الطلابية المتنافسة.

وقالت الكتلة في مهرجان انتخابي بالجامعة الأسبوع الماضي، إنهم على أبواب استحقاق طلابي مهم، وأنّ أصوات الطلاب تصنع التغيير المطلوب، وتضمن اختيار مجلس طلبة يليق بهم وبتطلعاتهم.

ودعت الطلبة لعدم الالتفات للأصوات السلبية ومحاولات التهديد والتخويف البائسة، فمشاركتهم في انتخابات مجلس الطلبة حقٌّ لهم وواجبٌ عليهم للنهوض بواقع العمل الطلابي في الجامعة.

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وطالبت الكتلة الإسلامية إدارة جامعة الخليل بتوفير الأجواء المناسبة للانتخابات الطلابية، والوقوف على مسافة واحدة من كل الأطر الطلابية المتنافسة، وضمان تنظيم الانتخابات بأعلى معايير الحياد والشفافية بما يليق بمكانة الجامعة وسمعتها.

وحثّت الكتلة الإسلامية كلّ أبنائها وكوادرها ومناصريها وجمهورها لأوسع مشاركة في الانتخابات الطلابية القادمة، معلنة خوضها غمار انتخابات مجلس الطلبة القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين