21 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ21 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث المهمَّة على الصعيد المحلي الفلسطيني والعربي والدولي يضع " "، أبرزه في نقاط:

1965 فيدل كاسترو يؤمم جميع الأعمال في كوبا.

فيدل كاسترو يؤمم جميع الأعمال في كوبا. 1995 مقاومون من كتائب القسام يفجّرون عبوة ناسفة بمركبة عسكرية إسرائيلية بالقرب من مفرق "نتساريم"، ما أدَّى إلى مقتل ضابط برتبة ملازم وجندي آخر.

مقاومون من كتائب القسام يفجّرون عبوة ناسفة بمركبة عسكرية إسرائيلية بالقرب من مفرق "نتساريم"، ما أدَّى إلى مقتل ضابط برتبة ملازم وجندي آخر. 2006 رئيس السلطة محمود عباس يكّلف رسميًّا إسماعيل هنية رئيس كتلة التغيير والإصلاح الحاصلة على نحو ثلثي مقاعد المجلس التشريعي بتشكيل الحكومة العاشرة.

رئيس السلطة محمود عباس يكّلف رسميًّا إسماعيل هنية رئيس كتلة التغيير والإصلاح الحاصلة على نحو ثلثي مقاعد المجلس التشريعي بتشكيل الحكومة العاشرة. 2015 الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يتمكن من الفرار إلى عدن، بعد الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في صنعاء.

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يتمكن من الفرار إلى عدن، بعد الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في صنعاء. 2015 الجيشُ التُركيّ ينقل ضريح سليمان شاه جد السُلالة العُثمانيَّة من شمال حلب إلى منطقة أشمة السوريَّة على مسافة 200 متر من الحُدود التُركيَّة.

الجيشُ التُركيّ ينقل ضريح سليمان شاه جد السُلالة العُثمانيَّة من شمال حلب إلى منطقة أشمة السوريَّة على مسافة 200 متر من الحُدود التُركيَّة. 1918 القوات الأسترالية طاردت خلال الحرب العالمية الأولى القوات العثمانية وأخرجتها من مدينة أريحا بالتنسيق مع بريطانيا.

القوات الأسترالية طاردت خلال الحرب العالمية الأولى القوات العثمانية وأخرجتها من مدينة أريحا بالتنسيق مع بريطانيا. 1973 الطيران الحربي الصهيوني يُسقط طائرة ليبية تعرّضت لعاصفة رملية فضلّت الطريق ووصلت إلى شبه جزيرة سيناء وكانت تحت الاحتلال الإسرائيلي ما أدّى إلى استشهاد (108) أشخاص مدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين