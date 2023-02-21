21 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ21 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث المهمَّة على الصعيد المحلي الفلسطيني والعربي والدولي يضع ""، أبرزه في نقاط:
- 1965 فيدل كاسترو يؤمم جميع الأعمال في كوبا.
- 1995 مقاومون من كتائب القسام يفجّرون عبوة ناسفة بمركبة عسكرية إسرائيلية بالقرب من مفرق "نتساريم"، ما أدَّى إلى مقتل ضابط برتبة ملازم وجندي آخر.
- 2006 رئيس السلطة محمود عباس يكّلف رسميًّا إسماعيل هنية رئيس كتلة التغيير والإصلاح الحاصلة على نحو ثلثي مقاعد المجلس التشريعي بتشكيل الحكومة العاشرة.
- 2015 الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يتمكن من الفرار إلى عدن، بعد الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في صنعاء.
- 2015 الجيشُ التُركيّ ينقل ضريح سليمان شاه جد السُلالة العُثمانيَّة من شمال حلب إلى منطقة أشمة السوريَّة على مسافة 200 متر من الحُدود التُركيَّة.
- 1918 القوات الأسترالية طاردت خلال الحرب العالمية الأولى القوات العثمانية وأخرجتها من مدينة أريحا بالتنسيق مع بريطانيا.
- 1973 الطيران الحربي الصهيوني يُسقط طائرة ليبية تعرّضت لعاصفة رملية فضلّت الطريق ووصلت إلى شبه جزيرة سيناء وكانت تحت الاحتلال الإسرائيلي ما أدّى إلى استشهاد (108) أشخاص مدنيين.
المصدر / فلسطين أون لاين