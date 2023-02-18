تعرف على السبب.. اختفاء أكبر صانع صفقات تكنولوجية في الصين

تراجعت أسهم شركة تشاينا رينيسنس، التي تدير أحد أكبر البنوك الاستثمارية في الصين، الجمعة، بعد أن قالت الشركة إنها فقدت الاتصال بمؤسسها باو فان، أحد المصرفيين الأكثر شهرة في البلاد، وأحد كبار الشخصيات وصانعي الصفقات في قطاع التكنولوجيا.

وقالت شركة تشاينا رينيسنس هولدنغز، في إفصاح لبورصة هونغ كونغ، الخميس، إنها لم تتمكن من الاتصال بباو، الذي عمل على صفقات رئيسية، بما في ذلك الطرح العام الأولي لشركة التجارة الإلكترونية جي دي كوم، بقيمة 2 مليار دولار، والقائمة العامة لمنصة الفيديو القصيرة كوايشو في هونغ كونغ.

وقالت الشركة إنها "لم تكن على علم بأي معلومات تشير إلى عدم توفر السيد باو" مما يتعلق بأعمال المجموعة.

ويأتي اختفاء باو في أعقاب حملة على شركات التكنولوجيا الكبرى في العامين الماضيين قال مسؤولون في الصين إنها انتهت.

وتراجعت الأسهم في تشاينا رينيسنس بما يصل إلى 50% الجمعة في هونغ كونغ، قبل أن تسترد جزءاً من تلك الخسائر قبل نهاية اليوم.

ويأتي اختفاء باو بعد شهور من احتجاز السلطات الصينية رئيس تشاينا رينيسنس السابق كونغ لين، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وفقًا لمنفذ الإعلام الصيني كايكسين، الذي نقل الخبر لأول مرة.

تسببت تحقيقات مكافحة الكسب غير المشروع في الصين، التي تستهدف القطاع المالي، في إيقاع العشرات من المسؤولين والمديرين التنفيذيين الماليين في مؤسسات مثل إيفربرايت للأوراق المالية، وبنك التعمير الصيني، والبنك الرئيسي آي سي بي سي.

وعمل باو في وقت سابق في "كريديه سويس" و"ستانلي مورغان"، كما أسس تشاينا رينيسنس في 2005، ثم طرحها للاكتتاب عام في 2018، وجمع 346 مليون دولار.

ولا يعد اختفاء باو أمراً غير مألوف، حيث سبقه آخرون من رجال أعمال ومسؤولين تنفيذيين في الصين، دون تفسير يذكر من جهات رسمية.

المصدر / وكالات