فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ندرة اللاعبين في غزة تُجبر المدربين على ابتكار مراكز جديدة

" موسى " يُسجل هدفاً جديداً مع فريقه في الدوري المصري

تعرف على السبب.. اختفاء أكبر صانع صفقات تكنولوجية في الصين

لاعب سابق: يكشف أسرار مثيرة عن هازارد ومحمد صلاح

الصحة العالمية: تصدر تنويهاً بخصوص "كورونا"

وزير الداخلية التركي: 45 الف قتيل حصيلة كارثة زلزال تركيا وسوريا

"بن غفير" يهدد شبتاي بالإقالة من منصبه

لهذا السبب.. العثور على ألفي قط نافق في دولة آسيوية

إعلان العصيان المدني في شعفاط وعناتا بالقدس المحتلة

اتحاد كرة القدم يجتمع عقب أحداث مباراة الأهلي والشاطئ

تعرف على السبب.. اختفاء أكبر صانع صفقات تكنولوجية في الصين

18 فبراير 2023 . الساعة 01:12 بتوقيت القدس
...
باو فان

تراجعت أسهم شركة تشاينا رينيسنس، التي تدير أحد أكبر البنوك الاستثمارية في الصين، الجمعة، بعد أن قالت الشركة إنها فقدت الاتصال بمؤسسها باو فان، أحد المصرفيين الأكثر شهرة في البلاد، وأحد كبار الشخصيات وصانعي الصفقات في قطاع التكنولوجيا.

وقالت شركة تشاينا رينيسنس هولدنغز، في إفصاح لبورصة هونغ كونغ، الخميس، إنها لم تتمكن من الاتصال بباو، الذي عمل على صفقات رئيسية، بما في ذلك الطرح العام الأولي لشركة التجارة الإلكترونية جي دي كوم، بقيمة 2 مليار دولار، والقائمة العامة لمنصة الفيديو القصيرة كوايشو في هونغ كونغ.

وقالت الشركة إنها "لم تكن على علم بأي معلومات تشير إلى عدم توفر السيد باو" مما يتعلق بأعمال المجموعة.

ويأتي اختفاء باو في أعقاب حملة على شركات التكنولوجيا الكبرى في العامين الماضيين قال مسؤولون في الصين إنها انتهت.

وتراجعت الأسهم في تشاينا رينيسنس بما يصل إلى 50% الجمعة في هونغ كونغ، قبل أن تسترد جزءاً من تلك الخسائر قبل نهاية اليوم.

ويأتي اختفاء باو بعد شهور من احتجاز السلطات الصينية رئيس تشاينا رينيسنس السابق كونغ لين، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وفقًا لمنفذ الإعلام الصيني كايكسين، الذي نقل الخبر لأول مرة.

تسببت تحقيقات مكافحة الكسب غير المشروع في الصين، التي تستهدف القطاع المالي، في إيقاع العشرات من المسؤولين والمديرين التنفيذيين الماليين في مؤسسات مثل إيفربرايت للأوراق المالية، وبنك التعمير الصيني، والبنك الرئيسي آي سي بي سي.

وعمل باو في وقت سابق في "كريديه سويس" و"ستانلي مورغان"، كما أسس تشاينا رينيسنس في 2005، ثم طرحها للاكتتاب عام في 2018، وجمع 346 مليون دولار.

ولا يعد اختفاء باو أمراً غير مألوف، حيث سبقه آخرون من رجال أعمال ومسؤولين تنفيذيين في الصين، دون تفسير يذكر من جهات رسمية.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#بورصة #الصين #اقتصاد #تكنولوجيا #هونغ كونغ #باو فان #شركة تشاينا رينيسنس هولدنغز #كوايشو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة