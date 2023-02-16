إضراب في اللد احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة وتقاعس شرطة الاحتلال

احتجاجا على تفشي واستفحال العنف والجريمة، عم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، في الداخل المحتل عام 48.

وإلى جانب تفشي واستفحال العنف والجريمة، جاء إضراب اليوم لانعدام الأمن وتقاعس شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن مكافحة الإجرام وفك رموز جرائم القتل.

وشمل الإضراب جهاز التربية والتعليم العربي، والمدارس والمؤسسات العربية، وكذلك الحركة التجارية.

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ويوم أمس، شهدت اللد خلال ساعات جريمتي قتل، الأولى وقعت بعد الظهر بانفجار مركبة، والجريمة الثانية بإطلاق النار على شاب في الثلاثينيات من عمره.

ولا تقتصر تفشي العنف والجريمة في اللد، إذ أن هناك تصاعدا خطيرا لهذه الظواهر في الداخل المحتل، وقد بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع 2023، 16 قتيلا.

المصدر / فلسطين أون لاين