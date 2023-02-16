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وفد سوداني يعود للخرطوم بعد زيارة غير معلنة لـ(تل أبيب)

16 فبراير 2023 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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وفد سوداني يعود للخرطوم بعد زيارة غير معلنة لـ(تل أبيب)

كشفت مصادر سودانية، عن عودة وفد رسمي سوداني للخرطوم، بعد زيارة غير معلنة (تل أبيب) قبل يومين.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الوفد يضم عسكريين ومدنيين.

وترأس الوفد اللواء المتقاعد مبارك عبد الله بابكر، المسؤول عن ملف تطبيع العلاقات بين السودان و(إسرائيل)، مؤكدة أن الوفد ضم قيادات من القوات المسلحة ومدنيين، ناقشوا خطوات استكمال عملية التطبيع بين الجانبين.

وذكرت المصادر أن الوفد تلقى دعوة رسمية لعقد جلسات مباحثات مشتركة مع مسؤولين إسرائيليين ناقشت القضايا الثنائية المتعلّقة بالملفين الأمني والعسكري.

وفي مطلع فبراير الحالي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنه تم الاتفاق على المضي قُدمًا في سبيل تطبيع العلاقات مع (إسرائيل)، خلال زيارة وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين والوفد المرافق له.

ويلقى التطبيع الرسمي السوداني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي رفضًا شعبيًّا وحزبيًّا واسعًا، إذ تعده هذه الأوساط بأنه طعنة غادرة في خاصرة القضية الفلسطينية، وتخلٍ واضح عن الدور السوداني الأصيل تجاه مساندة ودعم الشعب الفلسطيني.

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