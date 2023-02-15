الاحتلال يفرض قيودًا على شعفاط واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض قيود مشدّدة على المواطنين في مخيم شعفاط شمال غرب القدس المحتلة، فيما تصاعدت اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرّقة في الضفة الغربية.

وأعاقت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز شعفاط العسكري، وصول أهالي المخيم والمناطق المجاورة، خاصة الطلبة، إلى أماكن عملهم ومدارسهم، كما اعتدى جنود الاحتلال على أحد الطلبة بالضرب عند الحاجز، وأخضعوه للتفتيش المهين.

وأشارت مصادر محلية إلى أنَّ عددًا كبيرًا من أهالي المخيم انتظروا لفترات طويلة قبل السماح لهم بعبور الحاجز العسكري، ما تسبّب بتأخرهم عن أعمالهم، فيما اصطفت طوابير طويلة من السيارات قرب الحاجز، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

وفي جنين، هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين بالحجارة، قرب سيلة الظهر، جنوب المدينة.

وقالت مصادر محلية، إنَّ مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، قرب موقع مستوطنة "حوميش" المخلاة، ما أدّى إلى تضرّر عدد منها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سيلة الظهر وأغلقت شارع جنين - نابلس أمام مركبات المواطنين.

أما في سلفيت، فقد داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من منازل المواطنين في بلدة قراوة بني حسان.

واقتحمت قوات الاحتلال عدَّة مناطق في البلدة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، وأخضعت عددًا من الشبان للتحقيق الميداني.

وفي سياق متصل، أحرق مستوطنون مركبة في بلدة عوريف جنوب نابلس، حيث هاجموا منطقة "الصفافير" في عوريف، وأحرقوا مركبة تعود للمواطن راجح حسين الصفدي، قرب مسجد الرباط.

المصدر / فلسطين أون لاين