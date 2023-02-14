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27 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية

14 فبراير 2023 . الساعة 21:10 بتوقيت القدس
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تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 27 عملًا، أُصيب فيها مستوطن (إسرائيلي).

ووفقًا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد شملت أعمال المقاومة في الضفة، 4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وإلقاء زجاجة حارقة، وإحراق مبنى لبلدية الاحتلال، و4 عمليات تصدٍّ للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، واندلاع 12 نقطة مواجهة.

وفي القدس، أطلق المقاومون النار صوب جنود الاحتلال في مخيم شعفاط، فيما اندلعت مواجهات في مخيم الطور وجبل المكبر، حيث جرى إحراق مركز بلدية الاحتلال، وتصدى الفلسطينيون للمستوطنين في قلنديا وحطموا مركباتهم.

أما في جنين، فقد أطلق مقاومون النار تجاه الاحتلال على حاجز الجلمة ومستوطنة "حومش"، فيما اندلعت مواجهات في منطقة الزبابدة.

ووثّق "معطى" اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الفارعة بطوباس، وأطلق مقاومون النار صوب الاحتلال، كما تصدى الفلسطينيون للمستوطنين في عزون بقلقيلية وحطموا مركباتهم.

وتصدى المواطنون للمستوطنين وحطموا مركباتهم في كلٍّ من مستوطنة "يتسهار" في نابلس، وأريحا، كما اندلعت مواجهات في كيسان ببيت لحم، وبيت أمر ومخيم العروب في الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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