فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

توتُّر يسود سجن "نفحة" بعد استفزازات السجانين

صراع بين برشلونة وأرسنال على مهاجم برازيلي

بمميزات رهيبة.. غوغل تطلق تحديثًا جديدًا لمتصفح chrome

اكتشاف تابوت رصاصي في المقبرة الرومانية

سبب غياب كروس عن مباراة ريال مدريد ضد إلتشي

توقعات بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري

جماهير طوباس تشيّع جثمان الشهيد محمود العايدي

الحركة الأسيرة: من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء سنرد بمعركة الحرية أو الاستشهاد

نقابة "سائقي الأجرة" تناقش مع "النقل والمواصلات" عدة قضايا جوهرية

النائب أبوراس: قرار الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية ستجلب عليه الخراب

بالصور اكتشاف تابوت رصاصي في المقبرة الرومانية

14 فبراير 2023 . الساعة 16:49 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، اكتشاف تابوت رصاصي أثناء أعمال التنقيب المنظمة والحفرية الأثرية في المقبرة الرومانية بمنطقة شمال قطاع غزة.

331070601_1584372615305072_4337633935425421826_n.jpg
 

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إنّ التابوت الرصاصي يُعتقد أنه يعود لأحد كبار الشخصيات في العصر الروماني في القرن الأول الميلادي.

ولفتت الوزارة، إلى أنّ المقبرة الرومانية يعود تاريخها من القرن الأول وحتى الثالث الميلادي والتي خصّصها الرومان لدفن موتاهم خارج أسوار المدينة حسب معتقداتهم، وكانت طريقًا تجاريًّا بريًّا يربط مدينة الأنثيدون التاريخية بمدينة عسقلان.

330938507_881882879813749_6700851546429439858_n.jpg
 

وأوضحت الوزارة أنّ أعمال التنقيب المستمرة في الوقت الحالي كشفت عن 70 قبرًا فرديًّا وجماعيًّا كانت قد شيّدت بحجارة مهندمة وبأشكال جمالية، والتي كشفت عن أسرار الأنثوبولوجيا والمعتقدات الرومانية في طريقة الدفن والعلاقات التجارية التي امتازت بها فلسطين مع شمال أفريقيا في العصر الروماني.

330926243_919006849524172_6194839861631420290_n.jpg
 

وبيّنت الوزارة أنّ التابوت تم وضعه في صندوق خشبي وتأمينه في المخزن الوطني للحفاظ عليه ودراسته دراسة تفصيلية مع خبراء وعلماء آثار دوليين في الفترة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #السياحة والآثار #المقبرة الرومانية #تابوت رصاصي #أعمال التنقيب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة