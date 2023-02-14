يكسوه الوبر .. الكاميرا ترصد لصًّا طريفًا يفشل في تهريب مسروقاته

رصدت كاميرا إحدى المنازل، لصًّا طريفًا يكسوه الوبر في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي سرقة نظّمها سنجاب في أحد منازل و، إذ تسبّبت محاولة أحد القوارض سحب رأس صنوبرعبر نافذة المنزل ليأكل ما فيه من قلوب صنوبر، بضجة كبيرة لدى مستخدمي الإنترنت.

وقال صاحب الفيديو وهو من إحدى مناطق محافظة موسكو: إن "سنجابًا صعد إلى نافذة منزل خاص لتناول الطعام، وحاول هذا الحيوان الذي وقع تحت مرأى كاميرا الفيديو جاهدًا أن يسحب رأس الصنوبر من خلال النافذة المفتوحة نصف فتحة، لكنه فشل في ذلك".

وقد تعرّض صاحب الفيديو لموجة من الإدانة من قبل مستخدمي الإنترنت الذين قالوا إنه كان يجب فتح النافذة وفسح المجال للسنجاب كي يستمتع بأكل قلوب الصنوبر ولا يترك الحيوان جائعًا! كان عليه أن يساعده".

وفي وقت سابق لاحظ المارة في موسكو سنجابًا عالقًا في زجاجة بلاستيكية، وكانت الزجاجة بمثابة وعاء يضع فيها الناس المكسرات، وقرّر الحيوان أن يأخذ المكسرات ويأكلها، لكنه وقع في الفخ.

المصدر / روسيا اليوم