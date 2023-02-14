"التوجيه السياسي" يٌكرم 17 نزيلًا من حفظة "القرآن" وأجزاء منه

كرمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة خانيونس بالتعاون مع مركز تأهيل وإصلاح "أصداء" بالمحافظة، 17 نزيلًا من نزلاء المركز، ممن أتموا حفظ القرآن كاملًا أو أجزاء منه.

وحضر حفل التكريم العميد إسماعيل الأسطل مدير إدارة المحافظات بالهيئة، و د. محمد الغلبان مدير مديرية أوقاف خانيونس، والمقدم علي الأسطل مدير إدارة التعبئة بالهيئة، والمقدم عبد الرؤوف عبد الغفور مدير توجيه خانيونس، ولفيف من الضيوف.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات الشريكة، والمحفظ الدائم الداعية صالح البيوك من مديرية أوقاف خان يونس، ولفيف من الضباط الذين ساهموا في تسهيل العمل الدعوي والتعبوي في مركز التأهيل والإصلاح.



المصدر / فلسطين أون لاين