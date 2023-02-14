الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرّقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت وزارة الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 9 مواطنين خلال اقتحامها لعدّة مدن ومناطق في الضفة والقدس المحتلتين.

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ففي نابلس؛ اعتقل الاحتلال كلًا من: مهند الكعبي من مخيم عسكر الجديد، وحسن تفاحة من منطقة الضاحية، وعماد البظ من شارع عصيرة، وباسل حمامي من منطقة المخفية في المدينة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي جنين؛ اعتقل الاحتلال المواطن نصر محمد عباس بعد اقتحام بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين ومداهمة منزل ذويه.

أما في البيرة، اعتقل الاحتلال توفيق البواب، ومحمد مطرية بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

بينما في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال عبدالله البو من حلحول، وعيسى أبو قنيطة من يطا في الخليل.

ومن القدس اعتقل الاحتلال الشاب مصطفى أبو عبيد بعد مداهمة منزله.

المصدر / فلسطين أون لاين