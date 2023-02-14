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صلاح يقود ليفربول إلى تحقيق فوزه الأول في 2023

14 فبراير 2023 . الساعة 04:18 بتوقيت القدس
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سجل ليفربول انتصاره الأول في عام 2023 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على ضيفه إيفرتون 2 -صفر في ديربي ميرسيسايد الذي جمع بينهما مساء الاثنين ضمن المرحلة الثالثة والعشرين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف سجله نجمه المصري محمد صلاح في الدقيقة 36 بعد هجمة مرتدة سريعة قادها داروين نونيز قبل أن يرسل تمريرة عرضية على حدود منطقة الجزاء قابلها صلاح بتسديدة قوية في الشباك مستغلا التقدم الخاطئ للحارس جوردان بيكفورد.

وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف المهاجم الهولندي كودي غاكبو الهدف الثاني لليفربول بعد تمريرة من ترينت ارنولد قابلها جاكبو بتسديدة مباشرة في الشباك.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 32 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد إيفرتون عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويرجع أخر انتصار لليفربول في الدوري الإنجليزي إلى 30 ديسمبر من العام الماضي حينما تغلب على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

المصدر / وكالات
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#ليفربول #محمد صلاح #الدوري الانجليزي

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