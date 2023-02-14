إعلان الإضراب بالمخيم.. الاحتلال يستهدف شعفاط بالإغلاق والمداهمات

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف الليل، مركبة فلسطينية في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وأصابت سائقها.

وأصيب سائق المركبة بعد استهدافه بالرصاص الحي في المخيم، كما احتجزت مركبة الإسعاف التي تنقل الشاب المصاب على مدخل بلدة عناتا شمال شرق القدس.

وسمعت أصوات إطلاق نار كثيفة في المخيم، عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

وتصدى الشباب الثائر في المخيم لقوات الاحتلال، ورشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة والقضبان الحديدية.

وأظهر مقاطع مصورة هروب جنود الاحتلال من كثافة الحجارة التي انهالت عليهم إلى أزقة المخيم.

كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز مخيم شعفاط بالقدس أمام مركبات الأهالي في كلا الاتجاهين، وأغلقت مفترق بلدة عناتا شمال شرق المدينة.

وردا على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق أهالي مخيم شعفاط قررت القوى في المخيم إعلان الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء.

واقتحمت قوات الاحتلال، مساء الاثنين، مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وسط اندلاع مواجهات، بعد مقتل جندي صهيوني برصاص آخر بعد عملية طعن على حاجز شعفاط.

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وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الفتى محمد باسل زلباني الذي تتهمه بتنفيذ عملية الطعن عند حاجز مخيم شعفاط، واعتقلت 4 من أفراد عائلته، بعد أن عاثت فيه خرابًا.

وأصيب اليوم، مستوطن بعملية طعن وقعت في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، فيما قُتل أحد جنود الاحتلال قرب حاجز شعفاط، خلال عملية طعن نفذها فلسطيني، تبعها إطلاق نار من قوات الاحتلال، أدت لإصابة الجندي بنيران صديقة أثناء استهداف المنفذ.

المصدر / فلسطين أون لاين