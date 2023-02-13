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حماس: شرعنة الاحتلال بؤرا استيطانية بالضفة يظهر وجهه العنصري

13 فبراير 2023 . الساعة 14:08 بتوقيت القدس
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عدَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار ما يسمى بـ "الكابينت المصغّر" شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، يظهر مرةً أخرى الوجه الفاشي والعنصري لحكومة الاحتلال التي لم تتوقف عن انتهاكاتها وإجرامها ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

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وأشارت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إلى أن القرار يظهر تحدي حكومة الاحتلال واستخفافها بالمجتمع الدولي وبالقرارات الأممية التي لطالما أكّدت عدم شرعية الاستيطان وطالبت بوقفه.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله إلى مقاومة سياسات الاحتلال الاستيطانية بالوسائل كافة، كما دعت الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى دعم وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في الحفاظ على أرضه ومقدساته.

وطالبت الحركة بتفعيل مقاطعة الاحتلال، وملاحقة قادته أصحاب السجل الحافل بالإجرام أمام المحاكم الدولية، انتصاراً للعدالة ولحقوق الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة وتقرير المصير.

المصدر / فلسطين أون لاين
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