قرار جديد من باريس سان جيرمان بشأن حكيم زياش

كشفت شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، اليوم السبت، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان، قررت إعادة محاولة ضم النجم الدولي المغربي ولاعب نادي تشيلسي، حكيم زياش، في الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت الشبكة الفرنسية إن زياش لا يزال ضمن قائمة اهتمامات مسؤولي باريس سان جيرمان حتى الآن، وذلك بعد فشل ضم نجم تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة؛ بسبب تأخر "البلوز" في إرسال المستندات الصحيحة.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة نادي تشيلسي لا تمانع رحيل نجم "أسود الأطلس" في الصيف المقبل، ولا سيما أن عقدها مع النجم المغربي يمتد حتى صيف 2025.

وواجه زياش صعوبات كبيرة في حجز مكان دائم بالتشكيلة الأساسية لغراهام بوتر، مدرب الفريق اللندني، خاصة عقب إبرام البلوز أكثر من صفقة هجومية في الميركاتو الشتوي الماضي.

جدير بالذكر، أن زياش اكتفى بالمشاركة في 11 مباراة مع تشيلسي في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدم تمريرة حاسمة واحدة ولم يسجل أي هدف.

المصدر / وكالات