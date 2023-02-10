أرسنال وسيتي للعودة وليفربول للاستيقاظ من الكابوس في الدوري الانجليزي

يُنشد أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي حامل اللقب العودة الى سكة الانتصارات، في حين يكافح ليفربول للخروج من حفرته عندما يستقبل ايفرتون في ديربي "ميرسيسايد"، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

أما تشلسي فينتقل في رحلة صعبة إلى وست هام، وسط ضغوط على مدربه غراهام بوتر لاستخراج الافضل من اللاعبين بعد الإنفاق الخيالي في الشتاء، بينما يواجه مانشستر يونايتد ليدز للمرة الثانية في غضون خمسة أيام.

أرسنال لتدارك الموقف

وصل النادي اللندني الى ملعب غوديسون بارك الاسبوع الماضي وهو مرشح فوق الطبيعة للفوز وتعزيز صدارته، لكنه غادر حاملا معه ثاني خسارة في الدوري هذا الموسم، بعد أن حقق ايفرتون المفاجأة في المباراة الاولى بقيادة مدربه الجديد شون دايش.

يتصدر أرسنال، الباحث عن لقب أول في الدوري منذ 2004، الترتيب بفارق خمس نقاط عن سيتي وله مباراة مؤجلة. ورغم الانتكاسة الاخيرة، إلا أنه قدم عروضًا قوية مؤخرًا بفوزه على كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام وتعادله مع نيوكاسل صاحب المركز الرابع وأفضل دفاع في الدوري.

يستقبل السبت برنتفورد السابع الذي يمر بفورمة جيدة - لم يخسر في آخر تسع مباريات وفاز بخمس من آخر سبع - قبل اللقاء المنتظر على أرضه ضد مانشستر سيتي الاسبوع المقبل في أول لقاء بينهما هذا الموسم.

يملك أرسنال سجلا مخزيًا ضد سيتي في الدوري في السنوات الاخيرة، إذ خسر المباريات العشر الاخيرة جميعها وبمجموع 26-3.

وبعد سقوط "المدفعجية" ضد ايفرتون، كانت الفرصة متاحة لسيتي لتضييق الخناق عليه، لكنه سقط بدوره أمام مضيفه توتنهام (1-0)، ليبقى على بُعد خمس نقاط منه علمًا أنه خاض مباراة أكثر من المتصدر.

يتطلع للعودة الى الانتصارات من بوابة ضيفه أستون فيلا الاحد.

اختبار الديربي لليفربول

في مكان بعيد عن الصدارة، يحتاج ليفربول لايجاد شرارته سريعًا بعد ثلاث هزائم قاسية في آخر أربع مباريات في الدوري تركته في منتصف الترتيب في المركز العاشر، لكن عليه أن يكون حذرًا من ايفرتون متجدد ومنتش من فوز على أرسنال.

يحل الاخير على الـ"ريدز" الاثنين في ختام المرحلة، مدركًا أن التاريخ لا يقف الى جانبه في ملعب أنفيلد.

قبل خسارة ليفربول على أرضه ضد ايفرتون عام 2021، لم يسبق أن خسر أي مباراة في ملعبه ضد جاره لعقدين من الزمن.

لكن إذا تمكن "توفيز" من تكرار الطاقة والحدية اللتين أظهرهما أمام أرسنال، فسوف يبحث عن فرصة فوز جديد أمام ليفربول فاقد للثقة.

وصف المدرب الالماني يورغن كلوب الخسارة ضد ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة الاسبوع الماضي بـ"ذروة مشاكلنا"، علمًا أنه خرج من منافسات الكأس المحلية من الدور الرابع.

عودة جواو فيليكس

هذا ويفتتح تشلسي المرحلة ظهيرة السبت في ضيافة وست هام على وقع عودة البرتغالي جواو فيليكس بعد ايقاف ثلاث مباريات.

طُرد المهاجم الذي وصل في الشتاء على سبيل الاعارة من أتلتيكو مدريد الاسباني في مباراته الاولى مع النادي اللندني خلال الخسارة ضد المضيف فولهام منتصف الشهر الماضي.

سيعود الى أرض الملعب في أعقاب تغييرات عدة شهدتها أروقة النادي في سوق الانتقالات، بعد ضمه في المجموع ثمانية لاعبين جدد، بمن فيهم الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك والأرجنتيني إنسو فرنانديس بطل مونديال قطر الذي بات أغلى صفقة في تاريخ بريطانيا.

في غيابه، فاز تشلسي على كريستال بالاس قبل أن يكتفي بتعادلين أمام ليفربول وفولهام مجددًا.

يحتل "بلوز" المركز التاسع، على بُعد 10 نقاط من المركز الرابع المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، علمًا أنه يحل الاربعاء على بوروسيا دورتموند الالماني في ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية.

أما مانشستر يونايتد الثالث، فشل في الاستفادة من سقوط كل من أرسنال وسيتي، واكتفى بالتعادل مع ضيفه ليدز الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة.

كادت الامور أن تكون أسوأ بعد أن تأخر بهدفين قبل أن ينجح في الخروج بتعادل (2-2) قبل لقائهما مجددًا على ملعب إيلان رود هذه المرة الاحد.

يتخلف فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ بنقطتين عن سيتي ويحل الخميس على برشلونة الاسباني في الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

أما نيوكاسل الرابع، فرغم خسارته مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم، إلا أنه اكتفى بفوز زاحد في آخر خمس مباريات في الدروي مقابل أربعة تعادلات.

يتخلف عن مانشستر يونايتد بثلاث نقاط ويبحث عن العودة الى سكة الانتصارات من بوابة مضيفه بورنموث السبت.

يقع توتنهام خلفه بنقطة ومركز بعد فوزين تواليًا، أخرهما على سيتي، ويسعى للثالث عندما يحل على ليستر سيتي السبت قبل أن ينتقل الى ايطاليا لمواجهة ميلان في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال الثلاثاء.

المصدر / وكالات