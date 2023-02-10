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الآلاف يؤدون "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

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بالفيديو والصور الآلاف يؤدون "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

10 فبراير 2023 . الساعة 06:50 بتوقيت القدس
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أدى آلاف المواطنين، اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك في المدينة المقدسة.

 واحتشد الآلاف المواطنين في باحات المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات مبكرة من فجر اليوم لأداء الصلاة فيه بالرغم من حالة البرد الشديد.

 وأعاقت قوات الاحتلال وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك من خلال نصب الحواجز وتوقيف المصلين القادمين للأقصى والتدقيق في هوياتهم.

واعتدت قوات الاحتلال على مجموعة من المصلين أثناء توجههم إلى المسجد الأقصى فجر اليوم.

 ورغم تشديدات الاحتلال، شهدت باحات المسجد الأقصى منذ الفجر تواجداً حاشداً لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ومن تمكن من الوصول للمسجد من أبناء الضفة الغربية.

 وسبق أن دعت عدة هيئات مقدسية ونشطاء المواطنين لأداء صلاة الفجر والجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك لإفشال مخططات المستوطنين الهادفة لتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.

 وتجمع المرابطون في باحات الأقصى عقب صلاة الفجر في حلقات لقراءة القرآن، كما تناولوا فطوراً جماعياً في ساحات المسجد الأقصى.

وتتواصل الدعوات المقدسية للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، وتقسيمه زمانيًّا ومكانياً.
 
وانطلقت حملة "الفجر العظيم" لأول مرة من المسجد الإبراهيمي في نوفمبر 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتكرر له، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى.

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#الأقصى #الفجر العظيم

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