7 عمليات مقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 7 عمليات، منها عملية إطلاق نار، وعملية تصدٍّ للمستوطنين، وتحطيم مركبة لهم، إلى جانب اندلاع 4 نقاط مواجهة.

ووفقًا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد اندلعت مواجهات مع الاحتلال في الرام بالقدس، وفي المغير برام الله، وفي طوباس.

ووثّق معطى إطلاق المقاومين النار صوب قوات الاحتلال في الفارعة بطوباس، فيما تصدّى المواطنون للمستوطنين في بيت زعتة بالخليل وحطّموا مركباتهم.

وتصاعدت عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجديد 2023.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال تقريره الدوري، (1448) عملًا مقاومًا خلال يناير الماضي، أدّت لمقتل (7) إسرائيليين، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استُشهد (35) فلسطينيًّا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين