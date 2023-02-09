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الاحتلال يسلم إخطارات هدم بالقرب من جنين ومستوطنيه يقتحمون خربة الدير

09 فبراير 2023 . الساعة 19:53 بتوقيت القدس
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اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، خربة الدير بالأغوار الشمالية، فيما أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزلين في جنين.

واقتحم أكثر من 350 مستوطنًا، الخربة، بحماية قوات الاحتلال، وانتشروا بين مزارع الفلسطينيين، وأجروا عملية تنظيف في عين ماء بالخربة.

وفي سياق آخر، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شقيقين من بلدة الجلمة شمال شرق مدينة جنين، بهدم منزليهما، وعشرات المواطنين بإزالة بسطاتهم التجارية الواقعة على شارع جنين –الناصرة، قرب الحاجز العسكري.

وأفادت مصادر صحفية أنّ قوات الاحتلال سلّمت الشقيقين جمال وهشام محمود أبو فرحة، إخطارين بهدم منزلَيهما الواقعين عند مدخل قرية الجلمة.

كما أخطرت عشرات المواطنين بإزالة بسطاتهم التجارية في المنطقة، بحجة قربها من حاجز الجلمة العسكري.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #مستوطنون #الاحتلال الإسرائيلي #خربة الدير

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