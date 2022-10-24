مدينة فلسطينية، تقع في شمال الضفة الغربية، تعتبر تاريخيا، إحدى مدن المثلث في شمال فلسطين، وتبعد عن القدس مسافة 75 كيلومترا إلى الشمال.

تطل جنين على غور الأردن من ناحية الشرق، ومرج بن عامر إلى جهة الشمال.

بالرغم من قلة عدد سكانها حتى تاريخ وقوع النكبة مقارنة بالمدن الفلسطينية الأخرى، إلا أن لها ثقلا اقتصاديا أكبر بكثير من حجمها السكاني.

تصل مساحة مدينة جنين وحدها إلى 21,000 دونم، مما يجعلها خامس أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية بعد مدن الخليل ونابلس وطولكرم ويطا.

بينما تبلغ مساحة محافظة جنين 583 كيلومترا مربعا أي 9,7% من مساحة الضفة الغربية الإجمالية.

يتبع المدينة مخيم جنين الذي يقع غربها وترتفع المدينة عن سطح البحر بمعدل 175 مترا.

عُرفت جنين بعدد من الأسماء عبر الزمن، وقد ورد اسم المدينة في مصادر وآثار المصريين القدماء والبابليين والآشوريين، فوفقًا لعلماء الآثار فإن الكنعانيين هم من أسسها في حدود سنة 2450 قبل الميلاد، وبهذا تعتبر من أقدم مدن العالم التي لا تزال مأهولة بالسكان. كانت تسمى قديمًا عين جانيم وتعني الجنائن، حيث ارتبط اسم المدينة بمرج بن عامر الذي يعتبر أخصب أراضي فلسطين التاريخية.

لها شأن عظيم في النضال الوطني الفلسطيني منذ بداية الاحتلال البريطاني والإسرائيلي، وظلت هاجسا بالنسبة لـ (إسرائيل) بسبب قربها من مدن الداخل ومشاركة عدد كبير من أبناءها في المقاومة، خصوصا بعد الانتفاضة الثانية.

المصدر / فلسطين أون لاين