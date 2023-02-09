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الاحتلال ينفذ 43 عملية هدم في الضفة والقدس منذ بداية العام

09 فبراير 2023 . الساعة 15:56 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات الهدم بحق منازل الفلسطينيين ومنشآتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 43 عملية هدم نفذتها قوات الاحتلال بحق مساكن ومنازل الفلسطينيين في الضفة والقدس منذ بداية عام 2023.

وحسب المركز، توزعت عمليات هدم المساكن (10) عمليات في أريحا، و(10) في القدس المحتلة، و(9) في الخليل.

وطالت جرائم الهدم (7) منشآت في نابلس، و(3) في بيت لحم، و(3) في جنين، ومنشأة واحدة في سلفيت.

وشهدت بلدات القدس المحتلة صمودا وتحديا لهجمة الهدم الشرسة بحق منازل المواطنين، تخللها إضراب وعصيان مدني في جبل المكبر وشعفاط عناتا.

المصدر / حرية نيوز
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#القدس #هدم منازل #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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