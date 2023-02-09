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انهيارات قرب المسجد الإبراهيمي بفعل أعمال لجيش الاحتلال

09 فبراير 2023 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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انهيارات قرب المسجد الإبراهيمي بفعل أعمال لجيش الاحتلال
الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:

تعرّضت أراضٍ ملاصقة للمسجد الإبراهيمي في الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، لانهيارات وتصدّعات من جرّاء أعمال لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق القريبة منها، وفق ما ذكر مدير المسجد الإبراهيمي، غسان الرجبي.

وقال الرجبي لصحيفة "فلسطين": إن أعمال الاحتلال بالقرب من المسجد الإبراهيمي تسبّبت في حدوث انهيارات بأراضٍ قريبة منه، وهو ما يهدّد أساساته.

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وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تمنع القيام بأي إجراءات صيانة في "الإبراهيمي"، أو السماح بتقوية جدرانه.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويجثم فيها نحو 400 مستوطن، يحرسهم حوالي 1500 جندي إسرائيلي.

ومنذ 1994 قسّمت سلطات الاحتلال المسجد بواقع 63 بالمائة لليهود، و37 بالمائة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصليًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنون #حفريات #المسجد الإبراهيمي #انهيارات

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