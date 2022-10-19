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المسجد الإبراهيمي

19 أكتوبر 2022 . الساعة 11:21 بتوقيت القدس
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المسجد الإبراهيمي بالخليل

هو أقدم بناء مقدس مستخدم حتى اليوم بدون انقطاع، وهو رابع الأماكن المقدسة عند المسلمين، بعد الحرم المكي والنبوي والمسجد الأقصى.

جاءت قدسية المكان كونه بُني على مغار دفن فيها كل من النبي إبراهيم وزوجته ساره، وأبناءه إسحاق ويعقوب وزوجتيهما، كما ترجح بعض الروايات أن الأنبياء أدم وسام ونوح ويوسف مدفون في المكان ذاته.

يقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة لمدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية في فلسطين، وهو يشبه المسجد الأقصى في بنائه، حيث يحيط به سور عظيم مبني على حجارة ضخمة يصل طولها لسبعة أمتار.

سيطر الاحتلال الإسرائيلي في 1967 على المدينة، وأصبحت تحت حُكم عسكري إسرائيلي، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتوقف المستوطنون عن الاستيطان في محيط المدينة ثُمّ في داخلها، كما بدأت القوّات الإسرائيلية والمستوطنون في اعتداءاتهم على المسجد الإبراهيمي منذ اليوم الأول لاحتلال المدينة بهدف ومحاولة تحويله إلى معبد يهودي.

يقع المسجد تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي،وتم تقسيمه إلى مسجد للمسلمين وكنيس لليهود ووُضع تحت حراسة أمنية مشددة.

اختارت اليونسكو في أكتوبر 2010 بأغلبية جميع أعضائها اغتبار المسجد الإبراهيمي جزءاً من التراث الفلسطيني الإنساني ولا يوجد أي علاقة للاحتلال الإسرائيلي به.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الإبراهيمي #المسجد الإبراهيمي في الخليل

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