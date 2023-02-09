9 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد التاسع من فبراير/ شباط العديد من الأحداث التي يبرز " " أهمها في نقاط:

1922 نشر دستور فلسطين (القانون الأساسي)، وضعته الإدارة المدنية ووافقت عليه الحكومة البريطانية بعد مشاورة ممثلي الحركة الصهيونية.

1946 الشرطة المصرية تفتح "كوبري عباس في أثناء مرور آلاف الطلبة من فوقه، مطالبين بجلاء الإنجليز وقطع المفاوضات، وأدى ذلك إلى تساقطهم في نهر النيل ووفاتهم غرقًا، واعتقال الناجين.

1963 إعدام رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم بعد يوم من الإطاحة به.

1971 عودة مركبة الفضاء (أبولو ١٤) إلى الأرض بعد هبوطها على سطح القمر.

1977 مقتل الملكة علياء قرينة الملك حسين عاهل الأردن بسقوط مروحية كانت تقلها في أثناء رحلة تفقدية لجنوب الأردن.

1995 انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الأردنية التي احتلها منذ حرب 1967 في جنوب وادي عربة.

2002 كمن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام بالقرب من بلدة جماعين قضاء نابلس لسيارة مستوطنين وأمطروها بالرصاص: ما أدى إلى مصرع أحد المستوطنين وجرح آخر.

2004 مجموعة من المتطرفين اليهود تقوم بتحطيم أعمدة رخامية أثرية بالقرب من المتحف الإسلامي داخل ساحة المسجد الأقصى، يعود تاريخها إلى العصور الإسلامية الأولى.

2006 الرئيس الروسي فلادمير بوتين يدعو قادة حماس إلى زيارة موسكو.