9 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد التاسع من فبراير/ شباط العديد من الأحداث التي يبرز "" أهمها في نقاط:
- 1922 نشر دستور فلسطين (القانون الأساسي)، وضعته الإدارة المدنية ووافقت عليه الحكومة البريطانية بعد مشاورة ممثلي الحركة الصهيونية.
- 1946 الشرطة المصرية تفتح "كوبري عباس في أثناء مرور آلاف الطلبة من فوقه، مطالبين بجلاء الإنجليز وقطع المفاوضات، وأدى ذلك إلى تساقطهم في نهر النيل ووفاتهم غرقًا، واعتقال الناجين.
- 1963 إعدام رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم بعد يوم من الإطاحة به.
- 1971 عودة مركبة الفضاء (أبولو ١٤) إلى الأرض بعد هبوطها على سطح القمر.
- 1977 مقتل الملكة علياء قرينة الملك حسين عاهل الأردن بسقوط مروحية كانت تقلها في أثناء رحلة تفقدية لجنوب الأردن.
- 1995 انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الأردنية التي احتلها منذ حرب 1967 في جنوب وادي عربة.
- 2002 كمن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام بالقرب من بلدة جماعين قضاء نابلس لسيارة مستوطنين وأمطروها بالرصاص: ما أدى إلى مصرع أحد المستوطنين وجرح آخر.
- 2004 مجموعة من المتطرفين اليهود تقوم بتحطيم أعمدة رخامية أثرية بالقرب من المتحف الإسلامي داخل ساحة المسجد الأقصى، يعود تاريخها إلى العصور الإسلامية الأولى.
- 2006 الرئيس الروسي فلادمير بوتين يدعو قادة حماس إلى زيارة موسكو.
- 2015 الاحتلال يحول معالم إسلامية غربي المسجد الأقصى إلى حمامات عامة.
المصدر / فلسطين أون لاين