محكمة الاحتلال تنظر في ملفات اثنين من معتقلي "هبَّة الكرامة"

عقدت المحكمة المركزية لدولة الاحتلال في حيفا، جلسة مغلقة، اليوم الأربعاء، واصلت فيها السماع للشهود ضد ثلاثة من معتقلي هبَّة الكرامة من مدينة عكا، وهُم: جواد سطيلي (26 عامًا) ومصطفى مصري (28 عامًا) ومحمد عثمان (21 عامًا).

واعتُقل سطيلي في أيلول/ سبتمبر 2022، فيما اعتقل مصري وعثمان في أيار/ مايو 2021.

ويواجه محمد عثمان اتهامات عديدة من بينها إطلاق نار على "الشرطة"، وشراء مفرقعات بقيمة 40 ألف شيقل لإلقائها على شرطة الاحتلال، وحرق "بازار"، وإلقاء زجاجة حارقة "مولوتوف" على "الشرطة".

اقرأ أيضا: الاحتلال يحكم بالسجن لمدة سنة على أحد معتقلي "هبة الكرامة"

وفي تهم المعتقل "سطيلي" فهي إطلاق النار وتحطيم ممتلكات، فيما أبرز التهم الموجّهة ضد المعتقل مصطفى مصري هي إطلاق النار على شرطة الاحتلال خلال أحداث هبة الكرامة.

وقالت والدة المعتقل مصطفى مصري، نجود سويدان، إن "معاناة معتقلي هبة الكرامة لا تقتصر على الاتهامات الباطلة التي تم تلفيقها ضد الشباب، بل تواصل إدارة سلطة السجون نقلهم من سجن إلى آخر، ومؤخرًا تم نقل ابني إلى سجن ريمون في منطقة إيلات تقريبا، مما يصعب على الأهل الزيارات، فلم أتمكن من زيارة ابني منذ ستة أشهر".

المصدر / فلسطين أون لاين