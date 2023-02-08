إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في نابلس

أصيب مواطنان، فجر الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية.

ووصفت وزارة الصحة، إحدى الإصابات بالخطيرة، وقد تعرض لعيار ناري اخترق الرأس من خلف الأذن وخرج من الفم.

وذكرت أن المصاب وصل بحالة توقف قلب وتنفس، وتم إجراء الإنعاش اللازم ونقل للعناية المكثفة.

وبشأن الإصابة الثانية نوهت إلى أنه أصيب برصاصتين في يده اليمنى.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، كما وقعت اشتباكات مسلحة، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس وخاصة مخيم بلاطة ومحيطه، ومنطقة قبر يوسف.

المصدر / فلسطين أون لاين