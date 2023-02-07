مباراة الهلال وفلامينغو في كأس العالم للأندية

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد فلامنغو البرازيلي بث مباشر حيث يستضيف استاد طنجة في المغرب مباراة الهلال السعودي وفلامنغو البرازيلي اليوم الثلاثاء 07 فبراير 2023، بث مباشر في نصف نهائي بطولة كاس العالم للأندية 2023 إذ ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الامارات.

يشارك نادي الهلال السعودي في النسخة الحالية لبطولة كاس العالم للأندية بصفته بطل اسيا، حيث افتتح الزعيم مشاركته في البطولة بالفوز على صاحب الأرض والجمهور نادي الوداد البيضاوي المغربي بطل افريقيا بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

الهلال السعودي ضد فلامنغو البرازيلي بث مباشر

ممثل اسيا نادي الهلال السعودي يسعى للفوز في مباراة اليوم امام فلامنغو لتحقيق عدة مكاسب، أولها الثأر من النادي البرازيلي الذي أقصاه عام 2019 من نفس الدور الحالي، وكذلك تحقيق انجاز تاريخي يتمثل في كونه اول نادي سعودي يصل الى نهائي كاس العالم للأندية، وثالث نادي عربي يبلغ النهائي بعد الرجاء المغربي والعين الاماراتي.

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• فضلوها للمباراة كاملة!😍https://t.co/iD1tqa7Tqz — مونديال الأندية (@WORLDCU23) February 7, 2023

بدوره يتواجد نادي فلامنغو البرازيلي في بطولة كاس العالم للأندية بصفته بطل أمريكا الجنوبية، وبالرغم من عراقة النادي البرازيلي وخبرته الطويلة في البطولات القارية، الا ان الفريق لا يعيش افضل حالاته الفنية هذه الأيام.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامينغو مباشر

وتقام مباراة الهلال وفلامينغو مباشر على استاد طنجة، المغرب. وتنقل مباراة الهلال السعودي اليوم على القناة الرياضية السعودية بتعليق محمد العدالي.

يذكر أن أخر مباراة جمعت بين الهلال وفلامنغو كانت في كاس العالم للأندية عام 2019، وقد انتهت تلك المباراة بتأهل فلامينغو الى النهائي بعد فوزه 3-1.

غيابات الهلال السعودي قبل مباراة فلامنغو

مباراة الهلال وفلامينغو تشهد غياب اندريه كاريلو بعدما اكدت الفحوصات الطبية اصابته بتمزق في اربطة المفصل، ما يمثل ضربة قوية للنادي السعودي الذي يعتمد عليها كثيرا تكتيكيا بقيادة الارجنتيني رامون دياز.

كما يغيب عن الهلال لاعب الوسط محمد كنو بعدما تلقى بطاقة حمراء في مباراته فريقة السابقة امام الوداد المغربي.

تفاصيل مباراة الهلال وفلامينغو مباشر

البطولة : نصف نهائي كاس العالم للأندية

القنوات الناقلة : قناة الرياضية السعودية الاولي

الملعب : استاد طنجة

المعلق : محمد العدالي

موعد مباراة الهلال ضد فلامنغو مباشر

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة – الكويت – قطر

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الامارات – عمان

الساعة 07:30 مساءً بتوقيت غرينتش GMT

المصدر / وكالات