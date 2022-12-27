مباريات كأس العالم للأندية 2022-2023-موعدها والفرق المشاركة

محمد زقوت

يترقب جماهير أفضل الأندية المشاركة في مباريات كأس العالم للأندية 2022-2023، موعد انطلاق هذه البطولة الكبيرة.

ويشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" على بطولة كأس العالم للأندية في عددها التاسع عشر من خلال إقامتها في دولة ما، بمشاركة بطل الدولة المستضيف، والذي كان آخر الأندية تتويجًا بهذه البطولة نادي تشيلسي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية، مرة واحدة كل عام ويشارك في هذه البطولة، أفضل 7 أندية ممثلة عن جميع قارات العالم، وهم بطل دوري أبطال أوروبا وبطل دوري أبطال أفريقيا وبطل أمريكا الشمالية وبطل أمريكا الجنوبية وبطل قارة أوقيانوسيا، بطل قارة آسيا لعام 2021 ووصيف بطل أفريقيا نادي الأهلي المصري.

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موعد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2022-2023

وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن انطلاق مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2022- 2023، والتي تنطلق يوم الأربعاء الموافق 01/02/2023م، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 11/02/2023م.

أين سيقام كأس العالم للأندية 2022-2023؟

تقام مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2022-2023 في المغرب العربي، خلال فترة ما بين 1 فبراير2023 حتى 11 فبراير2023، علما أن بطولة كأس العالم للأندية السابقة أقيمت في قطر.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2022-2023، 7 أفضل أندية على مستوى قارات العالم ومنها 3 أندية عربية، وهي نادي الوداد البيضاوي المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا ونادي الأهلي المصري وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا، ونادي الهلال السعودي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

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الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2022-2023

نادي ريال مدريد الإسباني - بطل دوري أبطال أوروبا.

نادي الوداد البيضاوي المغربي - بطل دوري أبطال أفريقيا.

نادي سياتل ساوندرز - بطل أميركا الشمالية.

نادي فلامنغو البرازيلي - بطل أميركا الجنوبية.

نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي - بطل قارة أوقيانوسيا.

نادي الهلال السعودي - ممثل عن قارة آسيا باعتباره بطل نسخة 2021.

نادي الأهلي المصري - ممثل قارة أفريقيا الثاني بجانب الوداد من المغرب مُستضيف البطولة.

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جدول مباريات كأس العالم للأندية 2022-2023

يفتتح جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023، بالمباراة دور الأول يوم الأربعاء 1 فبراير وتختتم بالمباراة النهائية يوم 11 فبراير ونوضّح جدول المباريات على هذا النحو:

مباراة الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2023

تجمع بين نادي الأهلي المصري ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الأربعاء 1 فبراير.

مباريات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023

تجمع المباراة رقم (2) بين الفائز من المباراة رقم 1 والداخل في الدور الثاني وتجمع المباراة رقم (3) بين الداخل في الدور الثاني والداخل في الدور الثاني يوم السبت 4 فبراير.

مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.. الأولى

في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 ويجمع في المباراة رقم (5) بين الفائز من المباراة رقم (2) والداخل في نصف النهائي يوم الثلاثاء 7 فبراير.

مباراة تحديد المركز الخامس من بطولة كأس العالم للأندية 2023

تجمع المباراة رقم (4) تحديد المركز الخامس بين الخاسر من المباراة رقم (2) والخاسر من المباراة رقم (3) يوم الثلاثاء 7 فبراير.

مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.. الثانية

تجمع المباراة رقم (6) في نصف النهائي بين الفائز من المباراة رقم (3) والداخل في نصف النهائي يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير.

مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023

تجمع المباراة رقم (7) لتحديد المركز الثالث بين الخاسر من نصف النهائي 1 والخاسر من نصف النهائي 2 يوم السبت الموافق 11 فبراير.

مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023 في المغرب

تختتم مباريات كأس العالم للأندية 2023 في المغرب يوم السبت 11/02/2023 بــ مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023 بين الفائز من نصف النهائي 1 والفائز في نصف النهائي 2.





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جوائز بطولة كأس العالم للأندية 2022-2023 في المغرب، كالتالي:

المركز الأول: قيمة المكافأة 5 ملايين دولار.

المركز الثاني: قيمة المكافأة 4 ملايين دولار.

المركز الثالث: قيمة المكافأة 2.5 مليون دولار.

المركز الرابع: قيمة المكافأة 2 مليون دولار.

المركز الخامس: قيمة المكافأة 1.5 مليون دولار.

المركز السادس: قيمة المكافأة مليون دولار.

المركز السابع: قيمة المكافأة 500 ألف دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين