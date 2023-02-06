موعد مباراة الهلال وفلامينغو والقنوات الناقلة

تتجه أنظار الملايين تجاه ملعب طنجة الكبير في المغرب، عندما يلتقي الهلال السعودي مع نظيره فلامنغو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، وهي المباراة المكررة من نفس الدور في نسخة 2019 بقطر.

فلامنغو الذي حقق لقب كوبا ليبارتادوريس في الموسم المنقضي يأمل بأن ينجح في الوصول إلى النهائي والانضمام إلى قائمة الأندية البرازيلية التي حققت اللقب، لكن عليه أولًا اجتياز بوابة بطل آسيا 2021 الذي يعيش فترة مميزة مع مدربه رامون دياز.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

وستحمل المباراة بالنسبة للهلال "الطابع الثأري" بامتياز، إذ حرمه فلامنغو من بلوغ نهائي نسخة 2019 بعد الفوز عليه في نصف النهائي خلال الأوقات الإضافية 3-1.

في الأسطر التالية نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنغو، وكيف تشاهد البث المباشر لها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الهلال وفلامنغو في كأس العالم للأندية 2023؟

موعد مباراة الهلال وفلامنغو هو الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023، على ملعب طنجة الكبير "ابن بطوطة".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنغو بكأس العالم للأندية 2023؟

أعلنت القنوات المغربية الرياضية حصولها على حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2023، لتنقلها عبر الأرضية، كما حصلت قناة SSC السعودية أيضًا على حقوق بث المسابقة.

وستذاع مباراة الهلال وفلامغنو عبر الشبكتين، وستجدها على قناة SSC 1 HD، بجانب الرياضية TNT.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والهلال بكأس العالم للأندية 2023؟

بحصول SSC على حقوق بث مونديال الأندية، سيتمكن الجمهور من مشاهدة جميع اللقاءات من خلال منصة شاهد، المذاعة عليها جميع قنوات الشبكة السعودية.

المصدر / وكالات