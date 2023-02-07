ما المتوقع من الخطاب القادم.. ارتفاع أسعار الذهب أم هبوطها؟

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع تراجع الدولار، إذ يترقب المتعاملون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول المقرر في وقت لاحق اليوم للحصول على تلميحات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات اقتصادية قوية الأسبوع الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1874.34 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ 6 يناير/كانون الثاني في الجلسة السابقة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1873.00 دولارًا.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% بعد أن لامس أعلى مستوى في نحو شهر الاثنين. وضعف الدولار يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وكانت أسعار الذهب قد تخطت مستوى 1900 دولار للأوقية في يناير/كانون الثاني على أمل تباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي، لكنّ الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين.

وسيتابع المشاركون في السوق من كثب خطاب باول لمعرفة ما إذا كانت تصريحاته تشير إلى تشديد كبير بعد بيانات وظائف قوية الأسبوع الماضي.

والذهب حساس لأسعار الفائدة المرتفعة، التي تزيد كلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائدًا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.37 دولارًا للأوقية.

واستقر البلاتين عند 971.63 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1596.53 دولارًا.

المصدر / وكالات